Aethlon Medical Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Aethlon Medical wurde in den letzten beiden Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Beiträge. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt schlechten Anleger-Stimmung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,94 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 2,19 USD liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,79 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einer neutralen Bewertung versehen.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Aethlon Medical bei 0 Prozent, was 89,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 89 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als ein unrentables Investment eingeschätzt und erhält eine schlechte Bewertung von der Redaktion.