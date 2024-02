Aethlon Medical Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Aethlon Medical ist überwiegend negativ, wie aus einer Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es sieben negative und nur drei positive Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Aethlon Medical daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bei Aethlon Medical 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Aethlon Medical von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aethlon Medical-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend liegt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,58 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,67 USD liegt, was einer Abweichung von 35,27 Prozent entspricht. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,91 USD, während der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt, mit einer Abweichung von 12,57 Prozent. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Aethlon Medical daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Die Aktie wird daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist in den letzten Wochen leicht zurückgegangen. Insgesamt erhält Aethlon Medical auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Rating.