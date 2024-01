Aethlon Medical Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die technische Analyse der Aethlon Medical-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,91 USD, während der aktuelle Kurs bei 2,18 USD liegt, was einer Abweichung von -25,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der aktuelle Schlusskurs (1,83 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+19,13 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Während an einem Tag die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, überwog an vier Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt Gespräche über positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Aethlon Medical im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 89,09 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 6,06, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 36,31 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.