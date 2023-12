Aethlon Medical Aktie: Einfach unglaublich

Die Aethlon Medical schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 88,68 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aethlon Medical von 2 USD mit -34,43 Prozent unter dem GD200 (3,05 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,72 USD auf, was ein "Gut"-Signal bedeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Aethlon Medical-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Die Diskussionsintensität im Netz hat zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu der Gesamtbewertung "Gut" für Aethlon Medical führt.

Abschließend wird auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten auf eine neutrale Bewertung hin, was bedeutet, dass die Aethlon Medical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.