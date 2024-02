Aethlon Medical Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Aethlon Medical-Aktie scheint nach den aktuellen Daten ein unrentables Investment zu sein, da sie eine Dividendenrendite von 0 Prozent aufweist, was 91,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 91 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aethlon Medical-Aktie bei 2,57 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,7 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -33,85 Prozent und zum GD50 beträgt sie -10,05 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmungsänderung der Anleger hat sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen in den Diskussionen verstärkt beachtet, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Abschließend zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass die Aethlon Medical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf diesen Informationen erhält die Aethlon Medical-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung, was darauf hinweist, dass sie aus finanzieller Sicht derzeit keine attraktive Option darstellt.