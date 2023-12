Aetherium Acquisition Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Aetherium Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Aetherium Acquisition-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 10,68 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 10,87 USD liegt, was einem Abstand von +1,78 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 10,86 USD, was einer Differenz von +0,09 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Aetherium Acquisition-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 68,02, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aetherium Acquisition-Aktie ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung der Anleger führen zu einem "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität gab.

Insgesamt erhält die Aetherium Acquisition-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments ein "Neutral"-Rating.