Aesthetic Medical Intl Holding, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Aesthetic Medical zeigt hier interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In den letzten zwei Wochen wurde Aesthetic Medical von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aesthetic Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,87 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,64 USD lag, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Aesthetic Medical ebenfalls ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aesthetic Medical-Aktie ergibt sich dabei ein Wert für den RSI7 von 53,4 und ein Wert für den RSI25 von 51,66, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.