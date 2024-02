Aesthetic Medical Intl Holding-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Aesthetic Medical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt einen Schlusskurs von 0,78 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs jedoch bei 0,5 USD, was einem Unterschied von -35,9 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,59 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,25 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aesthetic Medical-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat deutlich eingetrübt ist, weshalb auch dieser Punkt als "Schlecht" bewertet wird. Das Diskussionsniveau über das Unternehmen war jedoch im letzten Monat im Vergleich zum Normalzustand nicht signifikant gestiegen oder gesunken, wodurch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Aesthetic Medical-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die Anlegerstimmung in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Aesthetic Medical diskutiert wurde. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt. Somit erhält die Aesthetic Medical-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Abschließend zeigt die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI), dass die Aesthetic Medical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält die Aesthetic Medical-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.