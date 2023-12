Aesthetic Medical Intl Holding Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die technische Analyse der Aesthetic Medical zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,92 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,532 USD) um -42,17 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,65 USD zeigt eine Abweichung von -18,15 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Schlecht".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An drei Tagen war die Stimmung neutral und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Aesthetic Medical. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie ein "Gut" im Anleger-Sentiment.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aesthetic Medical anhand des 7-Tage-RSI als überkauft eingestuft und erhält daher ein "Schlecht"-Rating. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation und wird als "Neutral" bewertet. Damit erhält die Aesthetic Medical eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb die Aktie hier neutral bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.