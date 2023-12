Aerowash AB Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Das schwedische Unternehmen Aerowash wird derzeit von Finanzanalysten aufgrund verschiedener Kriterien bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Aerowash mit einem Wert von 63 als überbewertet angesehen, da dieser Wert im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,51 deutlich höher liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aerowash-Aktie derzeit als überkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 75, was auf eine mögliche negative Entwicklung hindeutet. Darüber hinaus ergibt der RSI25 einen Wert von 36, der als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Aerowash war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einstufung der Anleger-Stimmung auf "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Aerowash mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,17 %. Diese schlechte Bewertung der Dividendenrendite spiegelt sich in der Gesamtbewertung des Unternehmens wider.

Insgesamt zeigt die Bewertung von Aerowash anhand verschiedener Kriterien eine eher negative Tendenz, sowohl auf fundamentaler als auch auf Anleger-Ebene.