Aerowash AB Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Aerowash-Aktie bei 35,94, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie also eine Einstufung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aerowash-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,58 EUR. Der letzte Schlusskurs von 0,732 EUR weicht somit um +26,21 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Wenn man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 0,72 EUR, und der letzte Schlusskurs weicht um +1,67 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse spielt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Rolle. Ein niedriges KGV lässt die Aktie preisgünstig erscheinen, während Wachstumsaktien meist ein höheres KGV aufweisen. Aerowash hat derzeit ein KGV von 58,71, was über dem Durchschnitt der Branche "Maschinen" liegt. Mit einem Abstand von 84 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche wird die Aktie daher als "teuer" bewertet.

Die Diskussionen rund um Aerowash auf sozialen Medien haben keine eindeutigen positiven oder negativen Ausschläge gezeigt. Überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Aerowash bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.