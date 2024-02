Aerowash AB Aktie: Was wird das noch werden?

Die Diskussionen über Aerowash in den sozialen Medien geben ein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um das Unternehmen. Unsere Redaktion hat festgestellt, dass es in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen gab, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 10 Punkten, was darauf hindeutet, dass Aerowash überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Aerowash derzeit als "Gut" eingestuft. Der Kurs der Aktie verläuft um +28,97 Prozent über dem GD200 von 0,58 EUR. Der GD50 beträgt 0,72 EUR, was einer Abweichung von +3,89 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert in diesem Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt erhält das Aerowash-Wertpapier in diesem Abschnitt somit ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Aerowash beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,11 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.