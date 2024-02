Aerowash AB Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Aerowash war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Themen diskutiert wurden.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Aerowash eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenbranche einen geringeren Ertrag von 3,11 Prozentpunkten bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Aerowash liegt bei 41,54, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Aerowash in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Was die Fundamentaldaten betrifft, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aerowash derzeit bei 58,71, was 81 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 32 liegt. Dies deutet auf eine Überbewertung der Aktie hin, weshalb Aerowash in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

