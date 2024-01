Aerovate Therapeutics Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aerovate Therapeutics liegt derzeit bei 29,47, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 31, was als neutral eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aerovate Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,36 USD lag und der letzte Schlusskurs bei 22,63 USD eine positive Abweichung von 38,33 Prozent darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von 49,37 Prozent, was zu einer guten charttechnischen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien in den letzten Tagen vor allem negative Meinungen zu Aerovate Therapeutics veröffentlicht wurden. Die Analysten haben überwiegend positive Empfehlungen für die Aktie ausgesprochen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 39,67 USD, was einer positiven Entwicklung um 75,28 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Aerovate Therapeutics-Aktie basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und den Analysteneinschätzungen.