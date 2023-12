Aerovate Therapeutics Aktie: Hammer Entwicklung!

Die technische Analyse der Aerovate Therapeutics zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 16,36 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 18,65 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +14 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 13,79 USD, was einer Differenz von +35,24 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aerovate Therapeutics besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen die Diskussion von positiven Themen dominierte und an drei Tagen negative Themen überwogen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Somit erhält Aerovate Therapeutics insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 38,07 Punkten, was bedeutet, dass die Aerovate Therapeutics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 34,69 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Aerovate Therapeutics insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führen. Die Kursprognose liegt bei 39,67 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 112,69 Prozent ergibt und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Aerovate Therapeutics eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage der Analysteneinschätzung.

