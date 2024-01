Aerovate Therapeutics Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Aerovate Therapeutics-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 95, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Demnach wird die Aktie hier mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Aerovate Therapeutics.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 3 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 2 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier bedeutet. Die Betrachtung für den vergangenen Monat ergibt eine Einstufung von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 39,67 USD, was eine Empfehlung von "Gut" für die Aktie ergibt. Insgesamt erhält Aerovate Therapeutics somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Aerovate Therapeutics eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Auch bei der Kommunikationsfrequenz wurde eine Zunahme registriert, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Aerovate Therapeutics festgestellt werden, weshalb eine Bewertung von "Neutral" erfolgt. Die Kommunikationsfrequenz hat hingegen zugenommen, was zu einer "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.