Aerosun Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Aerosun-Aktie liegt der RSI-Wert derzeit bei 65, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 70, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich konnte Aerosun in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,01 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Outperformance von +51,26 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Aerosun mit einer Überperformance von 50,01 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auf dieser Basis erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Aerosun in den letzten vier Wochen verzeichnet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Aerosun-Aktie negativ bewertet werden. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die aktuellen Analysen und Bewertungen der Aerosun-Aktie auf eine eher negative Entwicklung hindeuten.