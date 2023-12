Aerosun Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Diskussionen rund um Aerosun auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen häuften sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Insgesamt konnten fünf positive Handelssignale ermittelt werden, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aerosun aktuell bei 14,6 CNH verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 14 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -4,11 Prozent aufgebaut, wodurch die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 13,72 CNH, was einer Differenz von +2,04 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Demnach lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Im Branchenvergleich verzeichnet die Aktie von Aerosun im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,27 Prozent, was 16,96 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -1,06 Prozent, wobei Aerosun aktuell 17,33 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung der Aktie bei. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie von Aerosun bezogen auf die Anlegerstimmung.