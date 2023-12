Aerosun Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dieser Index wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Aerosun herangezogen. Der RSI7 für Aerosun liegt derzeit bei 75,31 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 55,65, was darauf hindeutet, dass Aerosun weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Aerosun zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings sind in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen rund um Aerosun aufgetaucht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt.

In Bezug auf die technische Analyse errechnet sich für die Aerosun-Aktie ein Durchschnitt von 14,56 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 13,77 CNH lag, besteht ein Unterschied von -5,43 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 13,74 CNH, was dazu führt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Aerosun festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für Aerosun insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.