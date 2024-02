Aerosun Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aerosun-Aktie beträgt aktuell 42, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ähnliche Ergebnisse, was zu der gleichen Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt also ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Aerosun in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,79 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Underperformance von -17,23 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Aerosun um 18,44 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Aerosun in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso deutet die verringerte Aktivität in den sozialen Medien auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aerosun-Aktie führen. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich somit, dass die Aerosun-Aktie in verschiedenen Kategorien mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.