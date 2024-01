Aerospace Hi-Tech Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Aerospace Hi-tech schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten. Der Unterschied beträgt 1,33 Prozentpunkte (0,14 % gegenüber 1,47 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. Allerdings hat sich die Stimmung für Aerospace Hi-tech in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Aerospace Hi-tech in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13,31 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 13,88 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -0,58 Prozent im Branchenvergleich für Aerospace Hi-tech bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 6,37 Prozent im letzten Jahr, wobei Aerospace Hi-tech 6,94 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich der Fundamentaldaten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von entscheidender Bedeutung. Bei Aerospace Hi-tech beträgt das aktuelle KGV 285, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit ist Aerospace Hi-tech aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet, und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.