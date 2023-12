Aerospace Hi-Tech Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "DSS":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein entscheidender Faktor bei der Bewertung von Wertpapieren. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig ist, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. In Bezug auf die Aerospace Hi-tech-Aktie liegt das KGV mit einem Wert von 285,86 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Automatische Komponenten" von 0. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aerospace Hi-tech-Aktie liegt bei 59, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 47,16 neutral. Somit erhält die Aktie für den RSI insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Aerospace Hi-tech aktuell eine negative Differenz von -1,35 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" auf, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aerospace Hi-tech-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.