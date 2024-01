Aerospace Hi-Tech Aktie: Was macht der Markt?

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aerospace Hi-tech bleibt positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion überwiegend positiv, abgesehen von einem Tag, an dem negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Kommunikation über Aerospace Hi-tech in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit verstärkt im Fokus der Anleger steht, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aerospace Hi-tech mit einem Wert von 285,86 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie aus charttechnischer Sicht schlecht abschneidet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen auf eine negative Entwicklung hin. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die technische Analyse insgesamt ein "Schlecht"-Rating.