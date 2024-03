Aerospace Hi-Tech Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs von Aerospace Hi-Tech hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -22,19 Prozent verzeichnet, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für zyklische Konsumgüter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Branche für automatische Komponenten von -3,15 Prozent liegt Aerospace Hi-Tech mit 19,03 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Aerospace Hi-Tech derzeit eine Rendite von 0,16 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,49 % für automatische Komponenten. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

Das Sentiment und der Buzz um Aerospace Hi-Tech haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in Bezug auf Aerospace Hi-Tech, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aerospace Hi-Tech beträgt 231, während vergleichbare Unternehmen in der Branche für automatische Komponenten im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.