Aerospace Hi-Tech Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Aerospace Hi-Tech-Aktie hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite eine Wert von 0,14 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich dazu hat die "Automatische Komponenten"-Branche eine Dividendenrendite von 1,51 Prozent, was zu einer Differenz von -1,37 Prozent zur Aerospace Hi-Tech-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Aerospace Hi-Tech eine starke Aktivität in Bezug auf Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Performance der Aerospace Hi-Tech-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug 13,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 13,7 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,4 Prozent im Branchenvergleich für Aerospace Hi-Tech. Im Vergleich dazu hatte der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 6,4 Prozent im letzten Jahr, wobei Aerospace Hi-Tech um 6,91 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die Aerospace Hi-Tech-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 9,97 CNH, während der Kurs der Aktie bei 9,32 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,52 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 9,82 CNH führt zu einer Abweichung von -5,09 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht" in der technischen Analyse.