Aeroports de Paris Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Aeroports De Paris-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 121,59 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 118,9 EUR erreicht, was einem Unterschied von -2,21 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie charttechnisch neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 118,67 EUR zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine neutrale Bewertung an.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Aeroports De Paris ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,58 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien eine neutrale Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer positiven Einschätzung für die Aktie führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aeroports De Paris-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 28,8 Prozent erzielt hat, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein positives Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich für die Aeroports De Paris-Aktie also eine neutrale bis positive Bewertung basierend auf technischer Analyse, fundamentalen Kriterien, Sentiment und Branchenvergleich.