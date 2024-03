Aeroports de Paris Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Aeroports De Paris wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,43 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Aeroports De Paris beträgt derzeit 0 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aeroports De Paris zeigen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit der Anleger.

Im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche erzielte Aeroports De Paris in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +28,8 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.