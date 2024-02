Aeroports de Paris Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die technische Analyse der Aeroports De Paris zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 121,39 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 121,3 EUR liegt und somit einen Abstand von -0,07 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 118,99 EUR, was einer Differenz von +1,94 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Aeroports De Paris-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Aeroports De Paris derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Aeroports De Paris in der "Industrie"-Branche eine Rendite von 28,8 Prozent erzielt hat, was mehr als 29 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. Im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnet, liegt Aeroports De Paris ebenfalls deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Aeroports De Paris liegt der 7-Tage-RSI bei 66,89 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 45,5), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Aeroports De Paris-Aktie laut dieser Analyse insgesamt als "Neutral" eingestuft werden kann.