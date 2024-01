Aeroports de Paris Aktie: Ist es das gewesen?

Die Aktie von Aeroports De Paris wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 123,89 EUR, während der Kurs der Aktie bei 117,2 EUR liegt, was einer Abweichung von -5,4 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 112,51 EUR, was einer Abweichung von +4,17 Prozent entspricht und die Aktie daher als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich sagen, dass Aeroports De Paris über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich damit für Aeroports De Paris in diesem Punkt eine Bewertung als "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Aeroports De Paris von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Auch aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aeroports De Paris liegt bei 16 und liegt damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Verkehrsinfrastruktur".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Aeroports De Paris derzeit in verschiedenen Aspekten als "Neutral" eingestuft wird.