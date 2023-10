AeronautX und „The Airline Pilot Club“ (APC) schließen die Lücke zwischen Flugausbildung und Karriere bei Fluggesellschaften

Wels (ots) -AeronautX als einziger APC-Partner im deutschsprachigen RaumDie strategische Allianz zwischen der AeronautX Luftfahrtschule in Wels und dem Airline Pilot Club (APC), die europaweit führende Mitgliederorganisation für angehende und aktive Linienpiloten, verändert die Landschaft der Flugausbildung im deutschsprachigen Raum und bietet beispiellose Möglichkeiten, eine Luftfahrtkarriere zu starten.AeronautX ist seit 1997 als Vorreiter der Luftfahrtbranche im deutschsprachigen Raum etabliert und bietet hochmoderne Schulungsprogramme an, bei denen Sicherheit, Innovation und höchste Qualitätsstandards im Vordergrund stehen. Die Kombination aus bewährten Schulungsmethoden mit innovativen Trainingslösungen machen AeronautX zu einem idealen Partner für APC und seine Mitglieder.Diese Partnerschaft ist für AeronautX und APC-Mitglieder von großer Bedeutung, da sie eine Vielzahl von Vorteilen mit sich bringt, die sie auf ihrem Weg zum erfolgreichen Airline-Piloten unterstützen. Durch die Zusammenarbeit mit AeronautX erhalten APC-Mitglieder folgende Vorteile:- Umfassende Trainingsprogramme: AeronautX bietet ein vielfältiges Angebot an umfassenden Flugtrainingsprogrammen, einschließlich modularer Kurse für Inhaber einer Privatpilotenlizenz.- Hochmodernes Simulatortraining: Simulatoren ermöglichen es Flugkenntnisse und Entscheidungsfähigkeiten zu verbessern und Selbstvertrauen in verschiedenen herausfordernden Szenarien aufzubauen.- Erfahrene Instruktoren: Das Team von AeronautX aus hochqualifizierten und erfahrenen Ausbildern bringt eine Fülle von Wissen und Fachwissen mit. Sie engagieren sich dafür, APC-Mitglieder während ihrer Ausbildung zu begleiten, ihren Ausbildungserfolg sicherzustellen und ihre Leidenschaft für die Luftfahrt zu fördern.Die Mitgliedschaft in der APC-Community bietet Fluginteressierten wertvolle Networking-Möglichkeiten, Zugang zu branchenführenden Ressourcen um eine Berufsentscheidung zu treffen, bei akkreditierten Ausbildungsunternehmen eine Ausbildung zu machen und direkten Zugang zu Unternehmen zu finden.Um sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu erkundigen: www.aeronautx.atUm APC-Mitglied zu werden: www.theairlinepilotclub.comAirline Pilot Club AeronautX APC Partnerschaft (https://theairlinepilotclub.com/flying-schools/flying-school-partners-1/aeronautx)Pressekontakt:j.oberhofer@aeronautx.at+43 7242 363360Original-Content von: AeronautX Luftfahrtschule GmbH, übermittelt durch news aktuell