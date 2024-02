Aerometrex Ltd Aktie: Das ist ein Hammer

Die technische Analyse der Aerometrex-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,3 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt bei 0,26 AUD, was einem Unterschied von -13,33 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt ebenfalls bei 0,26 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 50 und deutet daher auf eine neutrale Einschätzung hin. Auch der RSI25-Wert von 47 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aerometrex-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt mit den positiven Themen rund um Aerometrex beschäftigt. Daher ergibt sich eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten oder signifikante Unterschiede in der Diskussion registriert wurden, wird die Aerometrex-Aktie in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält sie daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.