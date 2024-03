Aerometrex Ltd Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Aerometrex ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen standen jedoch hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird. Der Relative Strength Index (RSI) liegt aktuell bei 36,36, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 32 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch auf dieser Basis die Einstufung als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse der Aerometrex-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,35 AUD lag, was einem Unterschied von +16,67 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating erhält.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat. Auch die Diskussionsintensität war höher als üblich, was zu einem positiven Rating führt. Insgesamt erhält die Aerometrex-Aktie daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.