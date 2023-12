Aerometrex Ltd Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse von Aerometrex-Aktien zeigt, dass sich der Wertpapierkurs sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,32 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,25 AUD liegt, was einer Abweichung von -21,88 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,27 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs von 0,25 AUD, was einer Abweichung von -7,41 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aerometrex in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung abgibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Aerometrex zeigt, dass das Unternehmen nicht besonders im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Aerometrex weder "überkauft" noch "überverkauft" ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt 57,14 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 55,93, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die positiven Meinungen zu Aerometrex in den letzten Wochen zugenommen haben, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung daher als "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Aerometrex basierend auf den trendfolgenden Indikatoren, dem Sentiment in den sozialen Medien und dem RSI insgesamt als "Neutral" bewertet wird.