AeroVironment: Mit welchen Herausforderungen muss die Aktie kämpfen?

Die AeroVironment-Aktie hatte in dieser Woche an der Börse keinen guten Lauf. Am Donnerstag verzeichnete das Papier des US-Drohnenherstellers einen Kursrückgang von nahezu 20 Prozent. Infolgedessen gingen die meisten Kursgewinne des laufenden Jahres für die AeroVironment-Aktie wieder verloren. Doch was hat diesen massiven Aktienkurseinbruch ausgelöst?

## Aus dem Wettbewerb ausgeschieden

Der Grund dafür war eine Ankündigung der US-Armee, dass sie ihre Liste potenzieller Anbieter für das Future Tactical Uncrewed Aircraft System-Programm (FTUAS) einschränken würde. Im Februar wurde AeroVironment zusammen mit vier weiteren Unternehmen zu diesem Wettbewerb der US Army eingeladen, um die aktuell eingesetzte Aufklärungs- und Kampfdrohne Shadow abzulösen.

In der vergangenen Woche gab die Armee bekannt, dass sie das Teilnehmerfeld im...