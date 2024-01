AeroVironment-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Analysteneinschätzung für Aerovironment zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Aerovironment. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Meinungen der Analysten liegt bei 110 USD. Dies würde einen Rückgang um -9,34 Prozent vom letzten Schlusskurs (121,33 USD) bedeuten, was als negative Empfehlung zu werten ist. Insgesamt erhält die Aerovironment-Aktie daher eine neutrale Bewertung aus Sicht der Analysten.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Aerovironment mit 121,33 USD derzeit -3,62 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +12,71 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als positiv eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aerovironment zeigt, dass die Aktie als überkauft gilt, da der RSI bei 76,62 liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs für Aerovironment, was zu einer negativen Differenz von -16,95 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Luft- und Raumfahrtbranche führt. Basierend auf dieser Dividendenpolitik erhält Aerovironment daher eine negative Bewertung von unseren Analysten.