AeroVironment: Analysten erwarten Quartalszahlen - Aktien-Prognose für das zweite Quartal

In knapp drei Monaten wird das Unternehmen AeroVironment, ansässig in Arlington, USA, seine Quartalszahlen für das zweite Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Wie sieht die Entwicklung der AeroVironment-Aktie im Vergleich zum Vorjahr aus?

Der Termin rückt näher: In nur noch 82 Tagen wird die AeroVironment-Aktie mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung von 2,78 Mrd. EUR nach Börsenschluss ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Aktuellen Datenanalysen zufolge gehen Experten davon aus, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommen wird. Während AeroVironment im zweiten Quartal 2022 einen Umsatz von 104,04 Mio. EUR erzielte, wird nun mit einem Rückgang um etwa 0,00...