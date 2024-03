AeroVironment Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Aktie von Aerovironment wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von insgesamt 3 Bewertungen waren 3 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung eine "Gut"-Bewertung. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Aerovironment liegt bei 110 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 128,73 USD eine erwartete negative Kursentwicklung von -14,55 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf den Analystenbewertungen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 32,77 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für die Aktie von Aerovironment hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 41,21, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält Aerovironment eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 111,89 USD für die Aerovironment-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 128,73 USD, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 124,21 USD, was zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Aerovironment eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Aerovironment hin. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen. Basierend auf diesem Signal und den Diskussionen auf den sozialen Medien wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Aerovironment aus Anlegerperspektive angemessen bewertet.