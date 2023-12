AeroVironment Aktie: Das sollte jeder wissen!

Das Anleger-Sentiment für Aerovironment ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Diskussionen in sozialen Medien spiegeln größtenteils eine positive Stimmung wider, nur an einem Tag dominierte die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs für Aerovironment bei 104,04 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 123,93 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der 19,12-prozentigen Distanz zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 120,51 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Aerovironment 3 Mal als "Gut" und nie als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig eine positive Einschätzung von institutioneller Seite bedeutet. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 123,93 USD erwarten Analysten eine negative Entwicklung von -11,24 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 73,73, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 44,13, was für eine "Neutral"-Bewertung für die letzten 25 Tage sorgt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Aerovironment.