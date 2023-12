AeroVironment Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Diskussionen über Aerovironment in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger über das Unternehmen. In den letzten zwei Wochen wurden insgesamt viele positive Meinungen geäußert, und auch die vorherrschenden Themen rund um das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aktie von Aerovironment aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche hat Aerovironment in den letzten 12 Monaten eine Performance von 48,74 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +34,55 Prozent im Branchenvergleich dar, da der Durchschnittsanstieg in dieser Branche bei 14,19 Prozent lag. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor hat Aerovironment mit einer Rendite von 26,02 Prozent überzeugt und lag damit 22,72 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aerovironment liegt bei 54, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,3 als überbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Aerovironment liegt aktuell bei 81,7 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Aerovironment-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.