AeroVironment Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde vor allem in den sozialen Medien über die Aktie von Aerovironment diskutiert, und dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings haben sich die Diskussionen in letzter Zeit vor allem mit negativen Themen rund um Aerovironment beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Bewertung abgegeben haben, sehen die Aerovironment-Aktie insgesamt positiv. Es gab 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Aerovironment liegt bei 115 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -22,61 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie von den Analysten als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Aerovironment beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,56 % liegt. Diese Differenz führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividendenausschüttung.

Bei der technischen Analyse erhält Aerovironment eine positive Bewertung. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine positive Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.