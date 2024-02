AeroVironment Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Derzeit wird die Aktie von Aerovironment als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 49 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 49,22 Euro für jeden Euro Gewinn von Aerovironment zahlt, was 59 Prozent mehr ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Aerovironment ausgesprochen haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", da 3 Kaufempfehlungen, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Aerovironment liegt bei 110 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -9,78 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aerovironment derzeit auf 109,72 USD geschätzt, während die Aktie selbst bei 121,92 USD notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 126,62 USD, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse das Rating "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Aerovironment im letzten Jahr eine Rendite von 52,98 Prozent erzielt hat, was 48 Prozent über dem Durchschnitt der Branche liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 4,21 Prozent, wobei Aerovironment mit 48,77 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.