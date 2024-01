AeroVironment Aktie: Das ist ein Hammer

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie des Unternehmens Aerovironment ist größtenteils positiv, wie Analysten auf sozialen Plattformen festgestellt haben. Obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien über Aerovironment diskutiert wurden, wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aerovironment-Aktie von Research-Analysten insgesamt 3 positive Bewertungen, 0 neutrale Bewertungen und keine negativen Bewertungen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Obwohl es im letzten Monat keine Updates von Analysten gab, wird das Kursziel für die Aktie bei durchschnittlich 110 USD gesehen, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 123,73 USD eine erwartete Kursentwicklung von -11,1 Prozent ergibt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche hat Aerovironment in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 32,31 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 37,26 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Aerovironment liegt bei 42,36, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der die Dynamik der Aktie über einen längeren Zeitraum betrachtet, liegt bei 49,55 und ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.