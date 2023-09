AeroVironment Aktie auf Aufwärtstrend: Große Erwartungen an Quartalsbilanz, Wachstum durch Drohnenmarkt

In den letzten drei Monaten hat sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befunden und konnte ihre Gewinne kontinuierlich steigern. Der aktuelle Kurs bewegt sich nahe an der wichtigen Marke von 100 EUR, was als Unterstützung angesehen werden kann. Sollte die Aktie diesen Bereich halten können, ist mit weiteren Kurssteigerungen zu rechnen.

Die langfristige Perspektive für AeroVironment ist ebenfalls vielversprechend. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Drohnen und anderen Lösungen im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik. Mit dem verstärkten Einsatz von Drohnen in verschiedenen Branchen wie Landwirtschaft, Sicherheit und Energiewirtschaft eröffnen sich für AeroVironment neue Geschäftsmöglichkeiten.

Die aktuelle Quartalsbilanz wird daher mit großer Spannung erwartet. Sowohl Aktionäre als auch Analysten erhoffen sich...