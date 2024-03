AeroVironment Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

In den letzten zwei Wochen wurde die Firma Aerovironment von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Laut der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen durch unsere Redaktion wurden jedoch in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. In Anbetracht dessen ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einzustufen.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 80,27 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Aerovironment damit 132,51 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 350,56 Prozent, wobei Aerovironment aktuell 270,29 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell wird die Aerovironment mit einem RSI-Wert von 28,67 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" bewertet wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 30, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Aerovironment mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 17,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 17 Prozent besitzt, wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.