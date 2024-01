AeroVironment Aktie: Was passiert jetzt?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Aerovironment wird durch harte und weiche Faktoren beeinflusst, wie die Bilanzdaten und die öffentliche Meinung. Laut unseren Analysten sind die Kommentare und Befunde zu Aerovironment in sozialen Medien überwiegend positiv, was zu einer positiven Stimmung und einer guten Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aerovironment liegt bei 29,46, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als gut bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als gut eingestuft wird.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Aerovironment insgesamt positiv, mit 3 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Aerovironment liegt bei 110 USD, was auf einen erwarteten Rückgang des Aktienkurses um 13,25 Prozent hindeutet und daher neutral bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Aerovironment mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,96 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Stimmung und Bewertung der Aerovironment-Aktie aufgrund der positiven sozialen Kommentare und des RSI, während die Analystenbewertung und die Dividendenrendite zu einer neutralen bzw. schlechten Bewertung führen.