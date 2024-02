AeroVironment Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Aerovironment-Aktie wurde von insgesamt 3 Analysten bewertet, wobei alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 110 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -10,74 Prozent vom letzten Schlusskurs (123,24 USD) fallen könnte. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, obwohl sie insgesamt ein "Neutral"-Rating von den Analysten erhält.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist die Aerovironment-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 49,22 auf, was 48 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 33 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Aerovironment im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 17,63 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsausschüttung und somit zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz im Netz hat Aerovironment in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Aerovironment daher als "Gut"-Wert eingestuft.