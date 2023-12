AeroVironment Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aerovironment beträgt derzeit 49,22 und liegt damit 58 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 31 in der Branche für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aerovironment liegt bei 77,6, was als überkauft gilt und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aerovironment von 126,04 USD mit einer Entfernung von +17,92 Prozent vom GD200 (106,89 USD) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 125,62 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aerovironment-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.