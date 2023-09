AeroVironment Aktie: Steigender Trend und positive Quartalszahlen erwartet

Die Aktie hat in den letzten Wochen eine positive Entwicklung gezeigt und konnte sich über dem Durchschnitt halten. Die nächste Widerstandslinie liegt bei 98,50 EUR. Sollte die Aktie diese Marke durchbrechen, könnte sie weiteres Aufwärtspotenzial haben.

Langfristig betrachtet zeigt die Charttechnik ein positives Bild für AeroVironment. Die Aktie befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und hat in den letzten Jahren kontinuierlich an Wert gewonnen.

Fazit: Die Quartalszahlen von AeroVironment werden mit Spannung erwartet. Die Analysten gehen von einer positiven Entwicklung des Umsatzes und Gewinns aus. Auch charttechnisch sieht es gut aus für die Aktie. Aktionäre können auf eine weitere positive Kursentwicklung hoffen.