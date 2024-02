AeroVironment Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Dividendenpolitik von Aerovironment wird von Analysten derzeit mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -17,62 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aerovironment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 111,05 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 124,63 USD liegt, was einem Unterschied von +12,23 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Entwicklung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein anderes Bild. Der letzte Schlusskurs von 124,24 USD liegt hier nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,31 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aerovironment-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aerovironment-Aktie zeigt bei einem Niveau von 49,76 eine "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 52,8 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" Basis.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt die Aktie von Aerovironment eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung. Daher wird Aerovironment in Bezug auf diese Faktoren insgesamt als "Gut" eingestuft.