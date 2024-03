AeroVironment Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Aerovironment-Aktie wird derzeit anhand der technischen Analyse und der sentimentalen Bewertung beurteilt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 115,83 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 149,66 USD liegt, was einer Abweichung von +29,21 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 133,35 USD, was einer Abweichung von +12,23 Prozent vom aktuellen Aktienkurs entspricht. Auch hier erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und Buzz. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 Bewertungen für die Aerovironment-Aktie abgegeben, wovon alle 2 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 115 USD, was einem Abwärtspotential von -23,16 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ratings erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf fundamentale Daten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aerovironment-Aktie einen Wert von 53 auf, was bedeutet, dass die Börse 53,33 Euro für jeden Euro Gewinn von Aerovironment zahlt. Dies ist 7 Prozent weniger als der branchenübliche Wert von 57. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.